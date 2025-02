Bruid woedend op zus wegens kledingkeuze op haar huwelijk: “Ze wil gewoon aandacht” (foto)

Een Amerikaanse vrouw is niet te spreken over de outfit die haar zus koos om te dragen op haar huwelijk. “Ze wil gewoon aandacht en dat de bruiloft om haar draait”, zijn heel wat mensen het met haar eens.

De vrouw stapt binnenkort in het huwelijksbootje. Via haar zus kwam ze te weten dat haar andere zus een heel lichte jurk wil aandoen op het feest. Hoewel het kleedje lichtblauw is, ziet het er bijna zo goed als wit uit. Not done dus, want die kleur wordt traditiegetrouw gereserveerd voor de bruid.

Koppige zus

Ze kaartte de kwestie aan op Reddit. “De dresscode vermeldt ook expliciet: geen lichte/pastelkleuren. Mijn andere zus stuurde me een bericht over de jurk van mijn zus, zodat ik haar ermee kon confronteren. Ze vertelde me dat ze mijn zus had gevraagd om de jurk niet te kopen omdat hij te licht was, maar ze zei dat het haar niets kon schelen. Mijn moeder ziet er blijkbaar ook geen probleem in”, klinkt het.

Aandacht

De vrouw kan op heel wat bijval rekenen in de reacties. “Ik zou het gewoon laten gebeuren en haar geen enkele keer aankijken. Geen foto’s, geen taart”, “Ze wil gewoon aandacht en dat de bruiloft om haar draait”, “Ik ben voorstander van een ‘ongelukje’ met wat rode wijn”, en “Zeg haar dat ze iets anders moet vinden of ze kan thuisblijven en je moeder kan haar gezelschap houden”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Shutterstock