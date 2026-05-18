Jurk van bruidsmeisje scheurt open tijdens dansje: “De show moet doorgaan” (video)

Een Australische vrouw heeft een pijnlijk oepsmoment beleefd tijdens een entree voor alle gasten. “Ik vind het geweldig dat ze gewoon bleef doorgaan!”, klinkt het in de reacties.

Georgie Ball was onlangs bruidsmeisje op het huwelijk van haar beste vriendin Ellie in het Australische Mudgee. Op een bepaald moment kwamen de bruidsmeisjes in stijl binnen op het trouwfeest, gevolgd door het trouwkoppel. Ook Georgie zorgde voor een straffe entree, al werd het bij haar iets té sensationeel.

Achterwerk zichtbaar

De 28-jarige vrouw zou als entree een radslag doen, maar voelde eerder die dag haar jurk lichtjes scheuren. Daarom besloot ze om samen met haar broer gewoon de worm te doen. Zo gezegd, zo gedaan, al liep het compleet mis. De volledige achterkant van haar lange jurk scheurde open, waardoor haar blote achterwerk zichtbaar werd (al benadrukt Georgie zelf dat ze een huidskleurige string droeg). “Ik voelde het meteen scheuren zodra ik een beetje voorover boog, maar ik dacht: ‘Tja, nu zit ik erin, de show moet doorgaan’”, lacht ze in news.com.au. Uiteindelijk werd haar jurk met twintig veiligheidsspelden weer vastgemaakt.

Respect

De beelden werden gedeeld op Instagram en al meer dan 16 miljoen keer bekeken. “In het echt was het nog veel erger. Ik denk dat ik huilde van het lachen. Zelfs veiligheidsspelden konden het niet meer bijeenhouden”, “Ik vind het geweldig dat ze gewoon bleef doorgaan!”, “De hoeveelheid therapie die ik nodig zou hebben om dit ooit te vergeten…”, en “Als ik zo’n achterwerk had, zou ik die ook tonen! Go girl!”, klinkt het in de reacties.

