Nummerplaat van Tesla zorgt voor commotie: “Wie zijn wij om te oordelen?” (foto)

Een Tesla met een gepersonaliseerde nummerplaat lokt discussie uit op sociale media. “Als die persoon er gelukkig mee is…”, klinkt het.

Jawel, ook eigenaars van een elektrische wagen kunnen gewoon een gepersonaliseerde nummerplaat aanvragen. En daarvoor betalen ze evenveel als bestuurders van een ‘gewone’ auto: 1.000 euro. Onderstaande Tesla rijdt rond op de Belgische wegen met een duidelijke boodschap voor het brein achter het automerk. ‘THX ELON’, prijkt er op de nummerplaat, verwijzend naar Elon Musk.

Staatskas

Een foto ervan werd gedeeld in een Facebookgroep die grappige en opvallende nummerplaten verzamelt. Daar zorgt de wagen toch voor heel wat discussie. “Bedankt Elon om de Belgische staatskas leeg te zuigen!”, en “Grappig. Zal hij/zij dat binnen een paar jaar ook nog zeggen wanneer die prutswagen voor het eerst naar de keuring moet en afgekeurd wordt wegens abnormaal grote slijtage?”, klinkt het kritisch.

Relativeren

Anderen begrijpen de negativiteit dan weer niet zo goed. “Als die persoon er gelukkig mee is, wie zijn wij dan om te oordelen? Ik heb deze al zien rijden”, “Geweldig toch…”, en “Wat is er eigenlijk mis met Elon? Slimme kerel, die het beter bekeken heeft dan ons”, lezen we ook in de reacties.

