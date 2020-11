Een unicum in ‘Naked Attraction’, het programma waarbij kandidaten een date moeten kiezen enkel en alleen op basis van hun poedelnaakte lichaam. In een preview van het nieuwe seizoen zien we hoe een jongeman, die nog maagd was, helemaal overweldigd wordt door gevoelens wanneer hij voor het eerst een naakte vrouw in het echt ziet.

De 23-jarige Brian, wijnkenner en muzikant, had nog nooit een naakte vrouw in het echt gezien. Toch verzamelde de maagd al zijn moed om me te doen aan het programma ‘Naked Attraction’ (bij ons te zien op VIJF), waarin deelnemers een date zoeken en daarbij enkel en alleen kunnen afgaan op hun adamskostuum.

In een preview van het nieuwe seizoen zien we hoe Brian bijna het bewustzijn verliest wanneer hij voor het eerst geconfronteerd wordt met een “echte” naakte vrouw – niet één, maar zes. “Alles oké, Brian?”, vraagt de presentatrice, “Je ziet eruit alsof je gaat flauwvallen.”

Getroost door producers

De 23-jarige Brit weet duidelijk met zichzelf geen blijf, en vraagt aan de presentatrice of hij de studio even mag verlaten. “Ik heb een momentje nodig”, zegt Brian, waarna hij al hoofdschuddend het podium afstapt – een walk of shame die nog nooit iemand hem heeft voorgedaan.

Presentatrice Anna Richardson liet weten aan Daily Mail dat de jongeman “achter de schermen getroost moest worden door de producers”. Nadien kon Brian echter wel terugkeren naar de set en zijn zoektocht naar de naakte liefde verderzetten.

