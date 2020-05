De aanleg van een nieuwe autostrade in Egypte zet kwaad bloed bij duizenden mensen. De autosnelweg loopt immers recht door een woongebied, op slechts 50 centimeter afstand van hun woningen.

De autosnelweg wordt aangelegd in Al-Haram (Caïro), is 12 kilometer lang en tot 65,5 meter breed. Het project kost een kleine 300 miljoen euro, maar ondervindt massaal veel tegenstand van de lokale bewoners. Begrijpelijk, want op een plaats in Al-Haram passeert de autosnelweg vier appartementsblokken op slechts 50 centimeter afstand van hun balkon. Naast het feit dat het geen zicht is, zou de vervuiling en geluidsoverlast de hoogte in schieten en kan het nadelig zijn voor de plaatselijke handelszaken.

Illegaal gebouwd

Het Ministerie van Volkshuisvesting verdedigt de aanleg van de autosnelweg door te stellen dat de vier appartementsblokken die het hardst getroffen worden illegaal gebouwd werden. Er werd een plan goedgekeurd om de bewuste appartementen neer te halen en de bewoners een vergoeding aan te bieden. Laatstgenoemden beweren echter dat de woningen in 2008 een vergunning kregen en dat er dus niets illegaals aan is. Ze trokken dan ook massaal naar sociale media om de kwestie aan te kaarten.

Herbekijken

Parlementslid Mohamed Fouad deelt hun mening en roept op om de aanleg van de autostrade te herzien. Hij benadrukt dat een afgewerkte autosnelweg niet alleen schadelijk is voor hun gezondheid, maar tevens een impact heeft op het bedrijfsleven.

Het bericht Inwoners niet te spreken over autosnelweg die recht door woongebied aangelegd wordt verscheen eerst op Metro.