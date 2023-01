Influencer vraagt zich af of haar outfit gepast is om een huwelijk bij te wonen: «Absoluut niet!» (foto)

Een Australische vrouw heeft het advies van haar volgers ingeschakeld om te weten te komen of ze een bepaalde outfit kan dragen op een trouwfeest. Het antwoord is overduidelijk…

De vrouw, ene Hayleigh, gaat binnenkort als gaste naar een huwelijk. De lifestyle- en wellnessinfluencer zou dolgraag haar favoriete kleedje dragen, een witte jurk met aardbeienmotief van Réalisation Par, met een prijskaartje van omgerekend 236 euro. Ze kan echter niet goed inschatten of de jurk wel gepast is voor een huwelijk en toetst de kwestie daarom af bij haar TikTok-volgers.

Te wit

Die reageren overwegend afkeurend, vooral door het feit dat de outfit wit is. Het is immers een ongeschreven wet dat enkel de bruid volledig in het wit mag zijn. «Je staat er heel goed mee, maar ik zou zoiets eerder op een avondje uit of tijdens een date dragen», «Absoluut niet!», «Misschien als je er een gekleurde trui of vestje over zou dragen? Op zichzelf is het een beetje te wit», «Adembenemend mooi! Maar de kans is groot dat andere gasten gaan roddelen over je kledingkeuze en als je zoals mij een gevoelig persoon bent, zou ik dat dus niet aandoen», en «Best geen wit dragen op een huwelijk», klinkt het onder meer in de reacties.

