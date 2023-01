WTF. Bekend strand in Sydney gesloten nadat DIT gespot wordt in oceaan

Het bekende strand Palm Beach in de Australische stad Sydney is dinsdag in allerijl gesloten nadat tien tot vijftien hamerhaaien gespot waren. De haaien zwommen rond op slechts 200 meter van de gemarkeerde zwemzone, waar verschillende mensen in de oceaan zaten, meldt zender 9News.

Er leven drie soorten hamerhaaien in de wateren van Australië. Daarvan zou alleen de grootste soort, die zes meter lang kan worden, echt gevaarlijk zijn voor de mens. Aanvallen zijn echter relatief zeldzaam. Het is nog onduidelijk welke soort gespot is in de buurt van Palm Beach.

Filmlocatie

Het idyllische strand ligt op een goed uur rijden ten noorden van het centrum van Sydney. Het strand is al regelmatig het decor geweest voor films en televisiereeksen, zoals ‘Home and Away’.

