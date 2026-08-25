Ophef over outfit van vrouw die paardenrace bijwoont: “Gewoon ongepast!” (foto)

Een Britse vrouw krijgt online heel wat kritiek te verduren op een outfit die ze droeg terwijl ze naar een paardenrace keek in Engeland. “Stijlloos”, klinkt het in de reacties.

De vrouw, die zich mdesborough23 noemt op Instagram, ging twee weken geleden naar een evenement op Beverley Racecourse, een paardenrenbaan in Yorkshire. Ze droeg een lichtgele, nauwsluitende jurk met een zeer diep decolleté.

Dresscode

Haar volgers vinden het een pracht van een outfit, maar op X hebben heel wat mensen hun bedenkingen bij haar kledingkeuze. “Alle respect voor die gele jurk, die zich met man en macht staande probeert te houden. Bij mij zou dit slecht afgelopen zijn”, grapt iemand. “Ze wil gewoon aandacht”, “Stijlloos”, “De dresscode is blijkbaar maar een suggestie”, en “Gewoon ongepast”, klinkt het nog in de reacties.

Schouderbandjes

Nog iemand vraagt zich af of de outfit wel comfortabel zit. “Het kan toch niet comfortabel zijn om de schouderbandjes zo te dragen? Het lijkt me lastig om je armen te bewegen en waarschijnlijk moet je de jurk voortdurend goedtrekken. Maar goed, haar keuze”, lezen we ook in de reacties.

Just take em out at this point pic.twitter.com/LapOZyXor2 — Dr. Mantis “AAC” Toboggan, M.D. (@MantisTobogMD) August 17, 2026

Foto: Instagram