Een Schotse vrouw vindt het niet erg om bijvoorbeeld door bouwvakkers nagefloten te worden. Integendeel, ze geniet er zelfs van. «Ze geven mijn zelfvertrouwen een enorme boost», klinkt het.

Op straat nagefloten worden kan als intimiderend en denigrerend opgevat worden door de persoon die het ondergaat. Maar Sophie Filomena, een 27-jarige mama, heeft het daar niet moeilijk mee. Meer nog, ze vindt het zelfs leuk.

Compliment

In een interview legt het OnlyFans-model uit dat nagefloten worden haar zelfvertrouwen goed doet. «De meeste vrouwen klagen erover, maar ik beschouw het als een compliment. Bouwvakkers geven mijn zelfvertrouwen een enorme boost. Ik vind het echt niet erg om versierd te worden. Ik kan ermee lachen tenzij het de hele tijd is tijdens een nachtje uit, dan werkt het op mijn zenuwen. Maar in alle andere gevallen vind ik nagefloten worden leuk», klinkt het in The Sun.

Strafbaar

In ons land is iemand nafluiten in sommige steden strafbaar. Overtreders kunnen een GAS-boete krijgen tot 350 euro.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/mama-vindt-nagefloten-worden-op-straat-net-leuk-ik-beschouw-het-als-een-compliment