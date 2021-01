Wat een van de mooiste momenten van hun leven moest worden, werd een nachtmerrie voor een jong koppel uit Oostenrijk. De 27-jarige man vroeg zijn vriendin afgelopen weekend ten huwelijk op een berg, maar bij de afdaling ging het helemaal mis. Dat schrijven verschillende Oostenrijkse media.

Sommigen gaan op de knieën bij een traditioneel etentje bij kaarslicht, anderen halen de gekste toeren uit om hun geliefden duidelijk te maken dat ze hen eeuwige trouw willen beloven. Een 27-jarige Oostenrijker was niet van het klassieke type en beklom voor zijn huwelijksaanzoek met zijn lief de Falkert-berg in Reichenau, een exemplaar van 2.308 meter hoog.

Het koppel klom niet helemaal tot de piek, maar geraakte met sneeuwschoenen op geruime hoogte. Daar vroeg de man zijn 33-jarige vriendin ten huwelijk: een betoverend aanzoek dat de vrouw met plezier aanvaardde. Alles verliep tot dusver vlekkeloos, maar toen sloeg het noodlot toe.

Bij de afdaling verloor de vrouw haar grip en begon ze van de berg af te glijden. Haar kersverse verloofde sloeg er nog in om haar vast te grijpen, maar verloor daarbij zelf zijn evenwicht. Samen gleden ze zo’n 200 meter naar beneden, over sneeuw en stenen.

Gebroken rug

Getuigen zagen het ongeval gebeuren en verwittigden de hulpdiensten. De hutbewaarder een nabijgelegen skihut schoot meteen in actie en kwam de vrouw met zijn sneeuwscooter redden. Terug in de skihut kreeg ze de eerste zorgen van een al aanwezige arts. De vrouw had geluk: ze verloor wat materiaal, maar had slechts een hersenschudding.

De man verging het echter wat minder goed. Hij stortte 15 meter naar beneden en belandde op een richel, waar hij zich krampachtig aan vasthield. De reddingshelikopter moest ter plaatse komen om hem met behulp van een touw te redden. “Ik kon de reddingswerker niet laten zakken, omdat het leek alsof de gewonde man snel zijn kracht zou verliezen”, zegt helikopterpiloot Arno Wösch aan de Kronen Zeitung. In het ziekenhuis bleek dat de man verschillende ruggewervels had gebroken.

Volgens de politie is een gebrek aan goed materiaal een van de voornaamste oorzaken van het dramatische incident.

