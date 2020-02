Een jonge moeder heeft een walgelijk voorstel gekregen van een verhuurder. Hij liet haar weten bereid te zijn om zijn huurprijs te verlagen als ze foto’s van haar borsten doorstuurde.

Georgia Linehan vond onlangs een leuk huurhuis in het Engelse graafschap Kent via de website Gumtree. Ze contacteerde de verhuurder en vroeg achter de maandelijkse kosten van de woning. Dat bleek 832 euro te zijn.

Gechoqueerd

De vrouw uit Canterbury stuurde hem terug dat ze er even over wilde nadenken, maar dat ze hem zeker iets zou laten weten. Daarop antwoordde de huisbaas dat er een mogelijkheid was om een lagere huurprijs te betalen. “Voor twee foto’s van je borsten gaat er 240 euro van je huur”, klonk het.

Georgia was gechoqueerd door zijn voorstel en verbrak alle communicatie. Ze deelde een screenshot van het gesprek op Twitter. “Dit is de laatste keer dat ik een huis probeer te vinden via Gumtree”, schreef ze erbij.

“Geen seksobject”

Nadien voegde ze eraan toe dat ze het walgelijk vindt dat mensen misbruik proberen te maken van kwetsbare vrouwen. “Dit is een duidelijk voorbeeld van hoe gevaarlijk sommige mensen op het internet zijn, zeker voor jonge, kwetsbare vrouwen. Het toont ook aan hoe moeilijk het voor een vrouw is om een plek om te wonen te vinden zonder als seksobject aanzien te worden”, klinkt het.

Het bericht ging viraal met meer dan 35.000 likes. Heel wat mensen noemden de huisbaas “walgelijk en degoutant”. Sommigen vonden dat ze gek was om de deal niet aan te nemen, al is het best mogelijk dat de man in kwestie niet eens de echte verhuurder was.

That’s the last time I try and find a house on gumtree pic.twitter.com/dh14FXAFKw — Georgia (@georgialinehan) February 17, 2020

