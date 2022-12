Hotelgast kan niet slapen door seksgeluiden in kamer naast hem: «Het lijkt alsof ze pijn heeft!» (video)

Op beelden is te zien – of vooral te horen – hoe een koppel een ganse gang van een hotel wakker houdt met hun gekreun. In de reacties wordt er flink wat afgelachen…

Het geestige tafereel speelde zich onlangs af in een Premier Inn in Londen. Een man werd wakker gehouden door de seksgeluiden van zijn buren en besloot om het circus voor de deur te filmen. «Dat is hier al een uur aan de gang», zucht hij erbij in een TikTok-video.

Duracell

De beelden werden al meer dan 250.000 keer bekeken. «Een uur?! Goed voor hen dat ze het zo lang volhouden», «Ik zou op de deur geklopt hebben en gevraagd hebben of ik mocht meedoen», en «Er zitten zeker Duracell-batterijen in haar speeltje», wordt er gelachen in de reacties. Anderen zagen de humor er dan weer minder van in. «Het lijkt alsof ze pijn heeft!», «Ze is echt wel veel te luid», en «Laat ze toch gewoon doen», klinkt het ook.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/hotelgast-kan-niet-slapen-door-seksgeluiden-kamer-naast-hem-het-lijkt-alsof-ze-pijn-heeft-video