Melissa uit ‘The Real Housewives of Antwerp’ straalt in stijlvolle jurk: “Je straalt!” (foto)

Melissa van Hoydonck, bij tv-kijkend Vlaanderen bekend van ‘The Real Housewives of Antwerp’ en ‘The Sky Is The Limit’, heeft wat nieuws gedeeld op Instagram.

Met een fraaie 35.900 volgers doet de dame het goed op het sociale netwerk. Regelmatig krijgen haar fans daar dan ook nieuwe updates uit haar dagelijkse leven. En dat was recent niet anders.

Op onderstaande foto zien we Melissa stralen in een stijlvolle jurk. “In de tuin bij Kiki 🌿”, laat ze weten. En haar volgers? Die hebben ook best wat te vertellen over wat ze te zien krijgen.

“Je straalt!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Je straalt”, klinkt het. “Schoon bloem in mijn tuin”, gaat Kiki verder. “Boemmeke 🔥”, besluit een laatste fan. Kijk zelf maar even: