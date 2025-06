Katja Schuurman uit de kleren voor fotoshoot. Fans puffen: “Het is al warm genoeg!” (foto)

Katja Schuurman is niet verlegen om een pikante foto meer of minder.

Dat bewijst de Nederlandse actrice wel vaker op haar Instagram-pagina, waar ze maar liefst 519.000 volgers heeft. Zo deelde Katja de voorbije dagen onderstaande beelden met haar trouwe fans.

We zien de actrice tweemaal halfnaakt poseren. “Stukje chillen in een moddersloot”, schrijft ze bij één van de twee foto’s. En haar volgers hebben duidelijk ook heel wat te vertellen over wat ze juist te zien krijgen.

“Het is al warm genoeg!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Het is al warm genoeg”, klinkt het. “Ik ga even een koude douche nemen 🥵🚿 😊”, gaat het verder. “Mooie foto, Katja”, besluit een laatste fan. Kijk zelf maar: