Belle Perez viert de liefde met bikiniselfie: “Zo mooi!” (video)

Belle Perez en haar man Wouter hebben wat te vieren!

Met niet minder dan 53.000 volgers doet de zangeres het bijzonder goed op Instagram. Regelmatig deelt ze dan ook nieuwe updates uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk.

Dat is ook nu weer niet anders. Fans krijgen een bikiniselfie te zien, maar die deelt Belle niet zomaar! “Vandaag 9 jaar getrouwd ondertussen 17 jaar samen. Wat begon als een eerste date vol vuurwerk… is uitgegroeid tot een leven samen met gedeelde dromen, stille blikken, warme omhelzingen, dansen in de woonkamer, respect en vooral eindeloze liefde voor elkaar en voor onze lieve zoon. Samen lachen, huilen, leren, vloeken, groeien… maar uiteindelijk heel bewust nog steeds voor elkaar kiezen. Jij bent mijn thuis, mijn maatje, mijn liefde… love you. Op naar nog zoveel meer, bring it on liefje ❤️”, klinkt het liefdevol.

“Zo mooi!”

Haar volgers zijn er ook vlug bij om positief te reageren. “Zo mooi”, klinkt het. “Dikke proficiat”, gaat het verder. “Gefeliciteerd”, besluit een laatste fan. Kijk zelf maar: