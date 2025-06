‘Real Housewives’-Amy poseert languit in bikini: “Heel mooi lichaam!” (foto’s)

Amy De Winter weet weer te scoren op Instagram.

Het model, bij velen bekend sinds haar passage in ‘The Real Housewives of Antwerp’, doet het met haar meer dan 77.500 volgers bijzonder goed op Instagram. Regelmatig deelt ze dan ook zelf nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Maar deze keer is het een andere pagina die enkele foto’s van Amy deelt. Het gaat om reclamebeelden waarop we de dame in bikini zien poseren. En de reacties? Wel…

“Heel mooi lichaam!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Heel mooi lichaam”, klinkt het. “🔥🔥🔥”, gaat het verder. “❤️🤍🌞”, besluit een laatste volger nog. Dat is duidelijk! Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.