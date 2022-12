Er komt heel wat commentaar op een Facebookpost van een Britse backpacker. De vrouw zoekt een tijdelijke job, maar voegt bij haar oproep een bikinifoto die voor gefronste wenkbrauwen zorgt…

Teddie Swan heeft de afgelopen twee maanden rondgetrokken in Australië. Om haar reis te kunnen betalen, werkt ze in een café. Rond de feestdagen wil ze echter naar een andere plek verhuizen en dus heeft ze een nieuwe job nodig. Daarom deed de 24-jarige blondine uit Londen een oproep in de Facebookgroep ‘Backpacker Jobs in Australia’. Ze voegde er drie foto’s aan toe, waaronder eentje in bikini.

Verontwaardiging

Dat zorgde voor een storm aan reacties. Heel wat mensen vinden het immers bedenkelijk dat ze zich zo zou voorstellen bij een ‘sollicitatie’. «Als ik op zoek was naar werk, dan zou ik geen foto van mezelf in bikini delen», «Als vrouwelijke backpacker die alleen rondtrekt zou ik oppassen met dergelijke foto’s tijdens je zoektocht naar een job», en «Dit mag dan wel een groep voor backpackers zijn, maar als je solliciteert, hoor je je daar naar te gedragen», klinkt het kritisch.

Anderen weten het dan weer te relativeren. «Wat een reacties zeg! Backpackers hebben geen formele kleding nodig voor de jobs die ze zoeken en als ze echt gaat solliciteren, dan ben ik er zeker van dat ze zich netjes zal kleden», lezen we ook.

Jaloezie

De jonge vrouw laat de kritiek niet aan haar hart komen. «Aan diegenen die me geen werk zouden geven omwille van mijn foto’s: voor jullie zou ik nooit willen werken. En om aan te tonen dat jullie jaloerse mensen ongelijk hebben: ik word momenteel overspoeld met jobaanbiedingen», antwoordt ze in de Facebookgroep.

Facebook / Backpacker Jobs in Australia





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/rugzaktoeriste-zoekt-werk-maar-haar-bikinifoto-zorgt-voor-ophef-ik-zou-daarmee-oppassen