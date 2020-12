Een vrouw heeft videobeelden gedeeld van haar hond toen hij voor het eerst een schilderij van zijn onlangs overleden broer zag.

Enkele maanden geleden stierf Smiff, een van de twee honden van Libby Davey, een vrouw uit Engeland. Haar andere hond, Frank, was kapot van verdriet door het overlijden van zijn broer. Libby besloot om een portret van Smiff te laten schilderen en hing het resultaat op in haar huis.

Aangrijpend

Toen Frank het schilderij voor het eerst zag, was hij duidelijk aangedaan, zo is te zien op de videobeelden. “Ik denk dat Frank weet dat het een schilderij is van zijn broer”, vertelt Libby aan The Dodo.

