Chokotoffs: we bijten er onze tanden op stuk, maar krijgen er maar niet genoeg van. Niet elk exemplaar van de beroemde karamel-chocoladesnoepjes is echter hetzelfde. Volgens de legende staat er op sommige wikkels een gouden streep, en wie die vindt, wordt beloond. “Een fabeltje”, dacht Jurgen Creyf uit Ranst. Tot hij er zelf een vond.

“Als kind had ik wel eens gehoord dat je onder de wikkel van sommige Chokotoffs een gouden streep kon ontdekken. Maar ik dacht dat het een fabeltje was”, zegt Jurgen Creyf uit Ranst in ‘Start Je Dag’ op Radio 2. Jurgens verbazing was dan ook groot toen zoon Louis zelf op zo’n gouden streep stootte. “Ik vertelde de Chokotoff-legende aan mijn elfjarige zoon Louis terwijl we de snoepjes aan het eten waren. Hij begon te krabben en tot onze grote verbazing vonden we vrij snel zo’n gouden streep.”

Jurgen stuurde een foto de wikkel op naar producent Côte d’Or in de hoop om beloond te worden. Een rondleiding met Oempa Loempa’s en chocolade watervallen kreeg hij helaas niet, maar toch werden hij en zijn zoon getrakteerd. “We werden beloond met een oorkonde en een extra zak Chokotoffs. De legende klopt dus”, zegt Jurgen.

Dat laatste bevestigt ook moederbedrijf Mondelez. “We houden de magie heel graag levend. Minder dan 5% van de Chokotoffs heeft zo’n gouden streep”, zegt woordvoerster Annick Verdegem aan Radio 2 Antwerpen.

Maar hoe kwam de legende tot stand? “In onze archieven hebben we ontdekt dat die gouden lijn in de jaren ’50 op sommige snoepjes is verschenen”, zegt Verdegem. “Waarschijnlijk om arbeiders te waarschuwen dat de rol papier bijna op was en vervangen moest worden.” Inmiddels is het productieproces van Choktoffs anders, maar toch heeft Côte d’Or de gouden lijn bewust gehouden.

De vondst van een gouden streep wordt ook met geluk en wensen geassocieerd. Veel luisteraars van Radio 2 Antwerpen lieten zo weten dat zij een wens doen als ze het lijntje ontdekken. “Die associatie is ook in de jaren ’50 ontstaan”, zegt Verdegem. “Er kwam toen een dame in de pers die de lotto gewonnen had net nadat ze op een Chokotoff een gouden lijn ontdekt had.” En ook bij de producent zelf vinden ze plezier in de zoektocht naar de zeldzaamheid: “Zelfs wij op kantoor blijven krabben op zoek naar zo’n lijntje”, aldus Verdegem.

Jurgen en zijn zoon Louis halen nu de pers, maar zijn volgens Verdegem wel niet de enigen die de gouden streep gevonden hebben. “Elke maand krijgen we nog één of twee zulke brieven. Die belonen we dan met een oorkonde en extra Chokotoffs.”

