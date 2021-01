Niet alle helden dragen capes, sommige hebben een pluizige vacht en snorharen. In een druk bekeken Twitter-video is te zien hoe een Indiase kat ervoor zorgt dat een peuter niet over de balustrade van een balkon klimt.

Katten zijn egoïstische rotzakken, zo wordt wel eens gezegd. Deze kat uit India heeft echter het tegendeel bewezen door haar kleine baasje te beschermen van een groot onheil. Op videobeelden, die al meer dan 20.000 keer werden bekeken op Twitter, is te zien hoe de peuter probeert om zich lichtjes op te trekken aan de balustrade van een metershoog terras.

De balustrade ligt nog net buiten het bereik van de peuter, maar volgens de kat is de situatie kennelijk gevaarlijk genoeg. Telkens wanneer het kind zijn handjes op de balustrade legt, slaat het beest die er met haar pootjes weer af. De poes loopt zelfs helemaal mee over het muurtje zodat de peuter er niet over kan kijken.

Beschermend of bezitterig?

In de reacties zijn velen vertederd door het beschermde gedrag van het spinnende huisdier. “Ik blijf naar deze video kijken en bedenk me hoe gevoelig, zorgzaam en begripvol een kat kan zijn”, zegt iemand. Anderen vinden het gebeuren echter vooral een toonbeeld van een eigenzinnig kattenkarakter. “Een kat kennende… is die gewoon bezitterig over de balustrade”, klinkt het. “Het is de plek van de kat en niemand anders mag het aanraken.”

