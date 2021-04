Ontrouw en relaties gaan al eeuwenlang hand in hand, al zit niemand erop te wachten. Het is nooit leuk om jezelf bedrogen te voelen en om je vertrouwen aangetast te zien. Desondanks lijkt de praktijk niet weg te denken uit onze maatschappij en bestaat er zelfs een dating app voor buitenechtelijke relaties: Gleeden.

Net zoals op Tinder of Grindr kan je ook op Gleeden in gesprek treden met een mogelijke date. Het enige verschil? Die ander heeft eigenlijk al een relatie. Klinkt misschien een beetje raar, maar de app heeft duidelijk succes. Niet in de laatste plaats omdat het vrouwen zijn die op Gleeden het eerste (en laatste) woord hebben – alleen zij kunnen beslissen om een gesprek aan te gaan.

Luik

Allemaal goed en wel, maar we zouden het hebben over België’s meest ontrouwe stad. Want nee, niet alle steden zijn op dat vlak gelijk geschapen, zo blijkt. Uit een analyse van Gleeden blijkt namelijk dat de Luikenaars de meest ontrouwe Belgen zijn – hun ‘ontrouwheidsgraad’ klokt af op niet minder dan 13,1%. Luik wordt op de voet gevolgd door Namen (11,89%) en Bergen (10,5%). Brussel bengelt onderaan het lijstje met 5,01%. En de Vlaming dan, horen we je denken? Helaas, Gleeden is nog niet actief in Vlaanderen en er zijn dan ook nog geen gegevens bekend voor de regio. Al mag je natuurlijk altijd een gokje wagen.

Het bericht BIZAR. In DEZE Belgische stad zijn mensen het meest ontrouw verscheen eerst op Metro.