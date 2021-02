Een man die had ingebroken in een supermarkt op de Noorderlaan, is opgepakt nadat hij de weg had gevraagd aan een politiepatrouille. Dat meldt de Antwerpse politie. Eerder op de avond was de man al bestuurlijk aangehouden omdat hij illegaal in het land is.

De uitbater van een supermarkt op de Noorderlaan verwittigde zaterdagnacht de politie. Een inbreker had het alarm doen afgaan. Ter plaatse stelde de politie vast dat de toegang naar de winkel geforceerd was. Buit was er op het eerste zicht niet gemaakt.

Naar het station

Dankzij de veiligheidscamera’s in de buurt kon er een verdachte in beeld gebracht worden. Interventiepatrouilles merkten daarna een fietser op die aan het signalement voldeed. Bij het zien van het politievoertuig, kwam hij de agenten tegemoet om de de weg naar het station te vragen. Daarop werd hij opgepakt en naar het cellencomplex gebracht.

Illegaal

De man, die illegaal in ons land verblijft, bleek eerder op de avond al bestuurlijk aangehouden als illegale vreemdeling en werd kort voor de inbraakpoging uit het cellencomplex vrijgelaten. Aangezien er een sterk vermoeden was dat de fiets waarop de man zich verplaatste ook werd gestolen, werd deze in beslag genomen voor verder onderzoek.

