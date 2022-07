De traditie op een bruiloft schrijft voor dat de bruid op een bepaald moment haar rug toekeert naar een groepje singles en het bruidsboeket over haar schouder richting de vrijgezellen gooit. Diegene die de bloemen vangt, wordt de eerstvolgende die in het huwelijksbootje stapt. Een klein detail: zorg bij het uitvoeren van de worp dat er geen lampen in de weg hangen.

Het ‘boeketwerpen’ is ooit bedacht door een bruid om de wanhopige single lady’s af te leiden van zichzelf. De vrijgezellen doken massaal op het boeket af en geloofden dat degene die het boeket had gevangen, de eerstvolgende was die zou gaan trouwen.

Op een bruiloft in het Zuid-Afrikaanse Durban ging die traditie op 11 juni jongstleden grondig mis. De bruid stond onder drie hanglampen geposteerd en wierp haar boeket domweg tegen de middelste lamp. Op de beelden is te zien hoe het glas uiteenspat en een single zich als een aasgier op het boeket stort, terwijl de rest van het groepje vrouwen als aan de grond genageld toekijkt. Enkele seconden later paradeert de blondine triomfantelijk met het boeken in haar handen.

«Ik bevroor toen ik hoorde hoe het glas verbrijzeld werd, ik wist niet wat er gebeurde», schrijft de bruid bij het YouTube-filmpje.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/fail-bruid-gooit-bruidsboeket-maar-had-beter-eerst-omhoog-gekeken-video