De passagiers van een bootje aan de kust van het Amerikaanse Massachusetts hebben de schrik van hun leven beleefd toen een enorme bultrugwalvis vanuit het water op de boeg van hun boot sprong. Er vielen gelukkig geen gewonden.

Het zijn schrikwekkende beelden die een getuige kon maken: in Plymouth, een stadje aan de kust van Massachusetts, springt een bultrugwalvis plots uit het water en knalt die op een bootje. Het enorme beest landt gelukkige voornamelijk op de boeg en niet op de stuurhut, waar de aanwezige passagiers wellicht vreesden voor hun leven. Op de video is te zien hoe de boeg van het bootje door het gewicht van de walvis even onder water belandt, maar meteen nadien terug boven de oppervlakte veert.





CAUGHT ON CAMERA #Whale breached and landed on the bow of a 19-foot boat near a Plymouth, MA beach. The owners says there were no injuries.(Courtesy: Leo Enggasser) pic.twitter.com/rYymjyGuC7 — News 12 New York (@News12) July 26, 2022





Als bij wonder geraakte er niemand gewond en had het bootje slechts lichte schade. «Het was gestoord», vertelt een getuige aan NBC Boston. «Ik zag de boot in de lucht vliegen. Ik kon m’n ogen niet geloven toen ik zag dat het ding nog kon drijven.» Het stadsbestuur van Plymouth maande na het incident aan tot voorzichtigheid: «Zulke ontmoetingen gevaarlijk kunnen zijn voor zowel boten als walvissen», klinkt het.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/eng-walvis-springt-uit-water-en-knalt-op-boot-video