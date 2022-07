Is dit Neymars belachelijkste schwalbe ooit? «Schande!» (video)

Neymar en schwalbes: de Braziliaanse stervoetballer van PSG heeft zijn voorliefde voor een fopduik al meermaals laten merken, met telkens veel kritiek tot gevolg. Ook tijdens een voorbereidingswedstrijd in Japan heeft de aanvaller weer alle aandacht naar zich toegetrokken met wat door media en fans de «Schwalbe van de schande» wordt genoemd.

De Franse voetbalcompetitie is nog niet eens begonnen, maar PSG-spits Neymar doet nu al van zich spreken. Tijdens een oefenmatch tegen het Japanse Gamba Osaka versierde de voetballer een penalty nadat hij dramatisch neerzeeg in de 16. Op één specifieke herhaling lijkt het echter alsof er van contact geen sprake is.

Een ander camerastandpunt doet evenwel uitschijnen dat Neymar wél een tik krijgt. Volgens sommige toeschouwers was het contact ook hoorbaar. De Braziliaan liet op Twitter duidelijk merken dat de duik volgens hem niét geacteerd was: «Een schwalbe? Het is een penalty! Stelletje mensen dat nooit tegen een bal trapte en alleen maar shit schrijft…».

Op deze beelden lijkt er wel contact te zijn:

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/dit-neymars-belachelijkste-schwalbe-ooit-schande-video