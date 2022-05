Eng: passagiers krijgen na het opstijgen plots massaal foto’s van vliegtuigcrashes

Een vliegtuig dat klaarstond om te vertrekken in Tel Aviv is dinsdag moeten terugkeren naar de terminal nadat meerdere passagiers foto’s van vliegtuigcrashes aankregen op hun gsm. Het incident gebeurde op een vliegtuig van Turkish Airlines dat zou vertrekken naar Istanbul.

De passagiers informeerden het boordpersoneel over de foto’s, waarop het vilegtuig rechtsomkeer maakte, volgens de woordvoerder van de Ben Gurion luchthaven in Israël. Een woordvoerder van Turkish Airlines bevestigde het incident. De passagiers kregen de foto’s aan via Apple’s AirDrop-functie. Hiermee kunnen foto’s en bestanden gedeeld worden wanneer Apple-toestellen bij elkaar in de buurt zijn.

Passagiers verdacht

De politie heeft een onderzoek geopend. Enkele passagiers worden ondervraagd op verdenking van het delen van de foto’s, zegt de luchthaven. Na de middag werd het vliegtuig opnieuw gecleared voor vertrek, nadat zowel de passagiers als hun bagage opnieuw gecontroleerd werden.

