OEPS. Stroomstoring in India: twee zussen trouwen bijna met elkaars man

Door een stroomstoring in India trouwde twee zussen bijna met elkaars aanstaande echtgenoten. Het voorval vond vorige week plaats in een dorp in de deelstaat Madhya Pradesh.

Tijdens de huwelijksceremonie vielen de lichten uit door een stroomstoring. In het donker deden de twee zussen enkele rituelen met de verkeerde man. Pas toen de lichten weer aangingen, beseften de families de vergissing en herhaalde de priester de rituelen met de juiste stellen. De twee vrouwen droegen identieke jurken op hun gezamelijk trouwfeest, vertelde hun vader dinsdag aan het Indiase persagentschap ANI.

Momenteel komen stroomonderbrekingen in delen van het land veel vaker voor, door de aanhoudende hittegolf en de groeiende vraag naar elektriciteit.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/oeps-stroomstoring-india-twee-zussen-trouwen-bijna-met-elkaars-man