Een Duits koppel uit Emmerich in Duitsland krijgt al verschillende maanden op rij tientallen pakketjes aan huis geleverd. Pakjes die ze zelf nooit hebben besteld. Twee Chinese eBay-handelaren zouden het adres van het koppel hebben gebruikt als retouradres.

Sinds december krijgen Andres en Dagmar Kroh tal van pakjes die ze nooit hebben besteld. Het zijn allemaal bestellingen die normaal gezien teruggestuurd moeten worden naar China. Het gaat om schoenen, koptelefoons, ondergoed en nog tal van andere producten.

Mensen over heel Duitsland kopen producten online en wanneer ze die ontvangen en toch niet overtuigd zijn over het gekochte goed, retourneren de dozen. De pakjes komen wel steeds bij Andres en Dagmar terecht, aangezien hun adres als retourneeradres is ingesteld. “Soms gaat het om 25 tot 40 pakjes per dag”, zegt Andres. Ook durven ze niet meer op reis gaan uit vrees dat wanneer ze terugkeren uit het buitenland hun tuin volstaat met dozen en zakken.

Vragen om hulp

Aangezien het paar de pakjes weigert te ontvangen, worden ze opnieuw naar de klant verstuurd. Dit zorgt er wel voor dat ze gebeld worden door verschillende ontevreden klanten. Andres en Dagmar namen contact op met eBay, maar dat was zonder succes.

Het is pas nadat ze hun verhaal deden bij nieuwswebsite RTL Deutschland dat daar verandering in kwam. Volgens eBay gaat het om een ongeluk en zou het adres verkeerd zijn ingevoerd. Intussen is het adres verwijderd en meeft het koppel er geen last meer van.

