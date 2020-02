In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires hebben een groep kinderen en straathond te pakken gekregen en het arme dier besmeurd met teer. Het beest kon zelfs niet meer bewegen. Gelukkig konden vrijwilligers de hond redden.

Aloe huppelde vrolijk rond in Buenos Aires tot enkele kinderen hem klisten voor hun snode plannen. Ze overgoten de hond met teer, totdat die vastplakte aan het asfalt. Voorbijgangers konden het beestje amper onderscheiden van de pikzwarte massa.

Negen uur werk

Gelukkig kwam de dierenorganisatie Proyecto 4 Patas snel ter plaatse. “Een hond in zo’n situatie hadden we hier nog nooit gezien. En we hebben al veel gezien! We konden niets anders doen dan onze liefde tonen en ons aan het werk zetten”, aldus een medewerker aan de website Bored Panda.

Uiteindelijk duurde het negen uur om Aloe uit zijn penibele situatie te bevrijden. Om deze klus te klaren, werden acht vrijwilligers ondersteund door enkele brandweermannen. Na drie baden en vijftig liter olie was de hond zo goed als nieuw. “Tijdens de schoonmaak waren we zo bang dat haar hart het elk moment zou kunnen begeven. Pas na haar eerste bad werd de hond rustiger. Momenteel voelt Aloe zich voortreffelijk en is ze erg speels. Wat niet betekent dat ze al helemaal hersteld is. Ze is nog altijd erg mager. Maar eens volledig in orde, zullen we er alles aan doen om een geschikt gezin voor haar te vinden”, aldus de medewerker.

