De hele wereld weet dat je Gordon Ramsay maar beter niet te hard uitdaagt. Tenzij je zijn dochter bent, zo blijkt.

De Britse topkok Gordon Ramsay (54) is beroemd en berucht omdat hij weleens durft uitvliegen tegen zijn personeel. Je zou dan ook verwachten dat, als je hem voor de gek houdt, je laatste uur geslagen heeft.

Water in gezicht

Zijn 19-jarige dochter Matilda Ramsay vindt het net leuk om hem in de maling te nemen. In een TikTok-video haalt ze een gekend trucje uit met hem. Ze doet alsof ze een ei in een fles water laat verdwijnen. Vervolgens kijkt haar vader in de fles en drukt Matilda de fles plat zodat het water in zijn gezicht vliegt. En het ei op zijn hoofd kan er ook nog bij.

Dapper

Matilda deelde de video met een hilarisch bijschrift. “Ik ben nog steeds aan het weglopen”, knipoogt ze. De video werd intussen al meer dan 14 miljoen keer bekeken. “Jij bent de enige persoon ter wereld die zoiets ongestraft kan uithalen met Gordon”, “Best wel dapper van je”, en “Hij is niet eens boos. Ik denk zelfs dat hij onder de indruk was van hoe goed je hem liggen had”, klinkt het onder meer in de reacties.

