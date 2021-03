Frisdrankmerk Fanta breidt haar gamma vanaf deze week uit met een nieuwe blauwe seizoensvariant. Een lancering die niet onopgemerkt voorbij zal gaan en gehuld is in een waas van mysterie. Niemand weet namelijk welke smaak de nieuwe Fanta heeft.

De geheimzinnige Fanta komt er in het kader van de nieuwe #WhatTheFanta-campagne van het merk. Naast de opmerkelijke kleur heerst er een heus smaakmysterie rond de nieuwe Fanta. Door middel van een online speurtocht kan je de geheime smaak (of smaken?) te ontmaskeren die zich verschuilt achter de blauwe frisdrank. Via QR-codes op het blik kan je hieraan deelnemen.

Suikervrije variant

“Deze speelse aanpak past volledig bij de boodschap die Fanta wil brengen, namelijk dat op plezier maken geen leeftijd staat. Zeker in deze tijden waarin we vaak weinig afleiding hebben”, aldus Galine Lemaire, marketingdirecteur Coca-Cola Services.

De blauwe innovatie maakt deel uit van het Fanta No Sugar-gamma en biedt zo ook een antwoord op de vraag naar meer suikervrije varianten en nieuwe smaken. Deze ambitie maakt deel uit van This is Forward, het duurzaamheidsactieplan van Coca-Cola dat in totaal zes pijlers omvat met duidelijke doelen en actieplannen voor de toekomst.

