“Heetste oma ter wereld” op zoek naar liefde van haar leven: “Jonge mannen vallen voor me” (foto’s)

Maak kennis met Gina Stewart, een dame die zichzelf tot “heetste oma ter wereld” heeft gekroond. De 52-jarige vrouw, die momenteel nota bene single is, beweert dat jonge mannen haar blijven bestoken met berichten.

Met haar 52 lentes is Stewart zeker niet de oudste oma ter wereld, maar de Australische mag zeker gezien worden. Maar geluk in de liefde, dat heeft ze nog niet gehad. “Als moeder let ik op wie ik toelaat in mijn leven”, zo vertelt ze. “Ik moet echt al iemand speciaal tegenkomen alvorens ik hem laat kennismaken met mijn familie. Ik ben single en ik denk dat ik met ouder te worden veel vorzichtiger ben geworden.”

Leeftijd

”Ik ben niet per se op zoek naar iemand specifiek. Ik geloof dat het lot wel zal beslissen wie er mijn pad kruist en op dat moment zal ik wel gewoon verliefd worden. Het moment waarop ik het het minst verwacht waarschijnlijk”, zo lacht ze. Zelf geeft ze aan dat het waarschijnlijk om een jongere man zal gaan, “want daar krijg ik het meest aandacht van”. “De oudste persoon waarmee ik ooit heb afgesproken was eind 50, de jongste was in zijn twintiger jaren”, aldus Stewart.

Foto: Instagram