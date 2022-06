Trouwen in bikini of badpak aan opmars bezig: “Zo mooi!” (foto’s)

Van plan om weldra te trouwen, maar nog zoekend naar een gepaste outfit? Wel…

“Ik zei ja tegen de bikini”, laat ene Kate Turner weten aan de New York Post. En als we onderstaande foto’s mogen geloven, dan trouwde ze dus daadwerkelijk in bikini. Een trend, zo blijkt. “Sinds het begin van 2022 zien we een stijging in de verkoop van witte zwemkledij. Van het vrijgezellenfeestje tot de huwelijksnacht; zwemkledij maakt nu vaker voor een groot stuk deel uit van een trouwfeest”, laat Kelsey Lyle van moderetailer ‘Moda Operandi’ weten.

“Zo mooi!”

“Het was heel gemakkelijk om te combineren met zo’n bikini. Ik kon het op het strand, tijdens de brunch of op de boot dragen”, laat Kate nog weten. En haar fans op Instagram? Die reageren lovend. “Zo mooi”, klinkt het. “Je ziet er prachtig uit”, lezen we verder. “Zo leuk”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen!

Foto: Kate Turner Instagram – Bron: New York Post