Datingexperte deelt eenvoudig sekstrucje om je huwelijk spannend te houden (foto’s)

Relatie- en datinggoeroe Jana Hocking heeft zich op sociale media uitgelaten over hoe mensen maatregelen kunnen nemen om een saai seksleven te voorkomen. “Met een simpel trucje kan er weer gezorgd worden voor meer spanning in je huwelijk”, zo verklaart ze.

Datingexperte Jana Hock is naar eigen zeggen lichtjes geobsedeerd door een nieuwe hype met de naam ENM, wat voluit in het Engels ‘ethically non-monogamous’ wil zeggen. Het komt er op neer dat iemand in een serieuze relatie kan zitten, maar dat beide partners mekaar de toestemming geven om met anderen seksuele of romantische ervaringen te beleven. “Het is een concept dat meer en meer aan populariteit wint, over de hele wereld”, zo geeft ze mee in een column op een Australische nieuwswebsite.

Uitdagingen

De hele verhouding van ENM kan soms voor wat uitdagingen zorgen. “Wanneer er niet open over wordt gecommuniceerd, dan is het eigenlijk ronduit overspel. Maar hoe ouder we worden, hoe wijzer we worden en ik zie bij mijn vrienden dat ze zich comfortabeler voelen in hun relatie en de juiste afspraken maken. Ook voor mensen die in de situatie zitten waarbij de partner veel in het buitenland zit om te werken, kan ENM een oplossing bieden.

Foto: Instagram