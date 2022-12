“Ik probeer de crisis tegen te gaan door als escorte te werken. Mijn man rijdt me naar mijn opdrachten!” (foto’s)

Een voormalig dj en model heeft een boekje opengedaan over haar leven als escorte. Ze probeert door haar nieuwe loopbaan het gevecht aan te gaan met de crisis. “Ik ben er trots op dat ik initiatief neem”, zo verklaart Chanelle Richmond.

De 43-jarige verloor haar vorige job en zette de stap richting een carrière als escorte. “Meer en meer vrouwen doen hetzelfde om toch die enorme inflatie te kunnen overbruggen”, zo vertelt ze. Volgens een recente studie door ‘Escort Rankings’ zou bijna de helft van de Britten inderdaad overtuigd zijn dat de crisis meer mensen aanzet om in de seksindustrie aan de slag te gaan. Maar liefst 31% van de ondervraagden gaf ook aan mensen te kennen die het overwegen.

Man

Chanelle Richmond is dus één van de personen die de daad bij het woord voegde. “Ik wilde mijn levensstandaard niet verlagen. Ik weet niet hoe mensen overleven zonder het loon dat ik verdien. Die moeten toch echt drie jobs hebben om hun facturen te kunnen betalen? Zelfs nu moet ik over mijn uitgaven waken aangezien ik de enige persoon binnen het gezin ben die brood op de plank brengt. Mijn man rijdt me wel naar mijn opdrachten. Ik doe het vooral omdat het goed verdient”, aldus Richmond.

Foto: Unsplash