Datingcoach: “DIT is wat een vrouw het aantrekkelijkst maakt binnen haar groepje vriendinnen”

Ollie Pearce, een datingcoach, geeft al een hele poos via TikTok-filmpjes advies over liefde en relaties. In één van zijn laatste video’s onthult hij wat de exacte kwaliteiten zijn van die vrouw die uitspringt boven de rest.

Een datingcoach heeft bekendgemaakt welke zaken een vrouw het aantrekkelijkst maken binnen haar groep vriendinnen. Pearce, die een kleine 25.000 volgers heeft op TikTok, spreekt volgers vooral aan door zijn advies over liefde en relaties. Volgens hem zijn er vier elementen die een vrouw zo mogelijk aantrekkelijker maken dan de rest van haar vriendinnen. “Nummer één is haar lach. Het is geweldig om zien dat een vrouw gelukkig is, we vinden dat ongelooflijk mooi. Nummer twee: de manier waarop ze interageert met haar vriendinnen. Voor mannen is het heel aantrekkelijk om twee verzorgde vrouwen samen te zien giechelen en de tijd van hun leven aan het beleven zijn”, aldus de TikTokker.

Contradictie

”En dan is er nummer drie: ze geven geen moer om wat mannen van hun denken. Wees niet het meisje in de groep dat regelmatig terugkijkt, om een blik uit te lokken. Zij zal misschien in eerste instantie aandacht krijgen, maar we voelen ons meer aangesproken door het stillere, mysterieuzere type. En als nummertje vier: wees classy en stijlvol. De meest dronken en wildste, daar zijn we niet zo gek op”, besluit de datinggoeroe. De reacties zijn gemengd. Enkele personen vinden het geweldig, maar anderen wijzen op de contradictie in zijn verhaal: “Dus we moeten deze dingen doen en er rekening mee houden, maar ondertussen ook ons niets aantrekken van wat mannen van ons denken?!”

Foto: TikTok