In het Indiase dorpje Thulasendrapuram hebben de inwoners de overwinning van de kandidaat-vicepresident Kamala Harris groots gevierd. Haar grootvader, een diplomaat, groeide er op. Harris is de dochter van een Jamaicaanse vader en Indiase moeder en wordt dus de eerste vicepresident van Indiase en Afrikaanse afkomst. Uiteraard moest dat gevierd worden.

Bij de bekendmaking van het nieuws, kwamen de mensen van het dorp de straat op, velen met een foto van Harris in de hand, en staken vuurwerk aan. “Een dochter van het dorp is verkozen op één van de belangrijkste posities ter wereld. Nu hopen we dat ze ons dorp zal bezoeken”, zo reageerde de lokale tempelbeheerder SV Ramanan. “We hebben de afgelopen drie dagen voor haar gebeden in onze 300 jaar oude tempel.”

Californië

Harris heeft Thulasendrapuram nog nooit bezocht. Haar grootvader verhuisde 90 jaar geleden uit het dorp en haar moeder Shyamala Gopalan verliet India in 1958 om in Californië te gaan studeren.