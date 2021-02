In Schotland heeft een verdwaalde kat na vier jaar opnieuw de weg naar huis gevonden. Dat meldt de Schotse dierenbescherming SPCA. De eigenaars waren “verbaasd” om Bella na al die jaren opnieuw in de armen te sluiten.

Bella verdween in het Schotse Dunfermline in 2017 op het moment dat haar eigenaars terug thuis kwamen van een vakantie. Op 29 januari werd ze kletsnat schuilend onder een auto op zo’n 24 kilometer van haar thuis gespot.

Now that’s a lucky black cat!

We are thrilled to have reunited Bella with her family after she was missing for almost four years.

The family had given up hope and were astonished when we called to tell them Bella was on her way home.

Full story here:https://t.co/gKA57mQAgm pic.twitter.com/7mYNwyCafJ

— Scottish SPCA (@ScottishSPCA) February 15, 2021