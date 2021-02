Een moeder die haar pasgeboren baby de borst geeft, het is één van de mooiste en meest natuurlijke handelingen die er bestaan. Maar het menselijk lichaam heeft heel wat geheimen. Dat ondervond ook een Amerikaanse moeder.

De uit Minnesota afkomstige Amerikaanse heeft drie kinderen, waarvan er eentje nog maar pas geboren werd. De vrouw geeft haar jongste spruit dus nog de borst, tot zover niets speciaals. Ze ontdekte echter dat er nog een ander deel van haar lichaam is dat melk produceert.

Okselmelk

De moeder van drie is actief op TikTok als @ollieoooop en het is dan ook op dat sociale mediakanaal dat ze haar ontdekking deelde en van een woordje uitleg voorzag. De Amerikaanse kan namelijk moedermelk uit haar oksel laten spuiten. Dat klinkt misschien bizar, maar er is een logische uitleg voor. In de oksels kan bij sommige vrouwen borstweefsel aanwezig zijn en dat kan net als de borsten zelf melk produceren. Wanneer @ollieoooop dus in haar oksels knijpt, kan de melk ontsnappen. Als je het hele fenomeen liever met eigen ogen aanschouwt, klik je best zo snel mogelijk op onderstaand filmpje.

