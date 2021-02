Bij het Fertiliteitscentrum van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) hebben zich sinds de start van de coronapandemie slechts twee kandidaat-spermadonoren aangemeld. Dat zegt de ziekenhuisgroep, die met een nieuwe campagne gezonde mannen tussen 18 en 45 ronselt.

Spermadonoren bieden een oplossing voor koppels waarbij de man weinig of geen zaadcellen produceert, koppels die willen voorkomen dat een genetische afwijking wordt doorgegeven of lesbische paren of alleenstaande vrouwen met een kinderwens. Het ZNA Fertiliteitscentrum zegt nog meerdere actieve donoren te hebben, maar de aanmeldingen van nieuwe donoren is sinds de start van de pandemie bijna volledig stilgevallen: slechts twee kandidaten dienden zich aan. Voor de continuïteit en diversiteit van de spermabank zijn nieuwe donoren dus meer dan welkom.

Zaad voor een mooie daad

Volgens dr. Ingrid Inion, diensthoofd ZNA Centrum voor Reproductieve Geneeskunde, overtreft de vraag naar donorsperma al langer het aanbod. “In tegenstelling tot bij bloeddonoren is het aantal zaaddonoren veel beperkter. Door de terugval van het aantal kandidaten de laatste jaren, kan de kinderwens van sommige koppels of alleenstaande moeders in de toekomst moeilijker te vervullen zijn. Om niet afhankelijk te worden van externe commerciële spermabanken, vragen we daarom ‘zaad voor een mooie daad’. Het lijkt een kleine bijdrage, maar maakt voor heel wat mensen een wereld van verschil.”

Aan mannen die donor willen worden, wordt gevraagd regelmatig een staal te leveren. Dat gebeurt na drie tot vijf dagen onthouding. Het aantal donaties is afhankelijk van de kwaliteit en hoeveelheid, gemiddeld ligt dit rond de veertig per donor. Kandidaten moeten gezond zijn en tussen de 18 en 45 jaar oud. De kwaliteit van hun sperma wordt getest, zowel vers als na invriezen en ontdooien. De mannen worden ook getest op seksueel overdraagbare aandoeningen zoals syfilis, hepatitis B/C of HIV, of erfelijke ziektes als mucoviscidose of SMA.

