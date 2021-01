Een vrouw kreeg onlangs een briefje van de buren waarop stond dat ze last hebben van haar gekreun ’s nachts. Ze deelde de boodschap op Twitter met een hilarisch bijschrift.

De vrouw gaat op Twitter door het leven als @sharpbyname8 en deelde het mysterieuze briefje met haar 2.400 volgers. “Kan je alsjeblieft stoppen met schreeuwen als een varken in het midden van de nacht? We zijn het kotsbeu!”, stond erop.

Redelijk gênant, al relativeerde de vrouw de klacht op haar manier. “Ik dacht persoonlijk dat ik klink als de vrouw uit de ‘Herbal Essences’-reclames, maar goed”, schreef ze. Om een idee te hebben hoe dat precies klinkt, kan je onderaan het artikel zo’n reclame bekijken.

Haar bericht ging meteen viraal op Twitter en heeft intussen zo’n 12.000 likes. Heel wat mensen vonden haar antwoord hilarisch, al geeft ze toe dat ze toch wel een beetje inzit met de klacht. “Ik mag er dan wel mee lachen, om eerlijk te zijn voel ik me er wel ongemakkelijk bij”, klinkt het.

I personally thought I sounded like the herbal essence woman but go off I guess. pic.twitter.com/4vuNO2rfWw

— Harlot (@sharpbyname8) January 14, 2021