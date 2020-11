Een vrouw krijgt heel wat commentaar over zich heen omwille van haar trouwkleed. Voor heel wat mensen ziet de jurk er “erg ongemakkelijk” uit en vragen ze zich af of ze er wel in kan wandelen of zelfs ademen.

Een foto van de vrouw en haar jurk werd gedeeld in de Facebookgroep ‘That’s It I’m Wedding Shaming’. “Mijn droomtrouwkleed? Iets waar ik niet in kan wandelen, zitten of ademen”, staat er in de beschrijving.

Onaangenaam om te dragen

Het kiekje ging al snel viraal en werd hevig becommentarieerd. De meesten vinden haar er heel mooi uitzien, maar hebben hun bedenkingen bij het feit dat de jurk erg strak is. “Ze is erg knap, maar het ziet er zo ongemakkelijk uit. Ik kan me niet van de gedachte ontdoen hoe onaangenaam het trouwkleed moet zijn om te dragen. Maar ieder zijn ding”, “Ik hoop dat dit gewoon voor een fotoshoot is, want het ziet er zo onpraktisch uit. Kan ze wel wandelen of ademen?” en “Mocht ik die jurk dragen, dan zou ik meteen vallen of zou het kleed scheuren bij de minste beweging”, klinkt het onder meer.

Bewerkt

Sommigen vermoeden echter dat de foto bewerkt is. “Mag ik jullie eraan herinneren dat er zoiets bestaat als Photoshop? Er klopt iets niet met de verhouding tussen haar schouder, middel en heup. Het ziet er prachtig uit, maar het kan gewoonweg niet”, lezen we.

