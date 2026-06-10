Moeder geeft borstvoeding terwijl ze danst op festival: “Niet echt gepast, toch?” (video)

Een Britse vrouw krijgt de wind van voren nadat ze een filmpje deelde waarin ze al dansend haar dochter borstvoeding geeft. “Gewoon nee. Laat dat kind in alle rust drinken”, klinkt het kritisch.

Tayah Ettienne werd 16 maanden geleden voor het eerst mama van een dochtertje dat luistert naar de naam Aaliyana. De 33-jarige vrouw is zangeres van beroep en bezoekt daarom regelmatig festivals. Tot voor kort deed ze dat zonder kind, maar onlangs nam ze Aaliyana mee naar een privéfestival en liet ze zich volledig gaan in een drum-and-bass-tent.

Verder dansen

De dame uit Camden, Londen, droeg tijdens het dansen haar anderhalf jaar oude dochter en begon haar op een bepaald moment zelfs borstvoeding te geven. “We stonden te dansen toen ze plots mijn borst pakte, iets wat ze wel vaker doet. Dus dansten we gewoon verder terwijl ze dronk. Ze lachte naar mij en had duidelijk plezier. Niemand vond dat vreemd. Iedereen daar was perfect oké met een vrouw die borstvoeding geeft”, legt ze uit op TikTok.

Verontwaardiging

Een vriendin filmde het moment en Tayah plaatste het online. De vijf seconden durende video zorgde echter voor verdeelde reacties. “Wat is dit in hemelsnaam?”, “Ik ben blij dat we het er allemaal over eens zijn dat dit echt niet oké is”, “Niet echt gepast, toch?”, “Gewoon nee. Laat dat kind in alle rust drinken. Het draait niet altijd om jou”, en “Wees gerust jezelf, maar misschien kun je tijdens het voeden gewoon even twintig minuten gaan zitten?”, klinkt het in het kritische kamp.

Niets van aantrekken

Andere mensen namen het dan weer voor haar op. “Ja mama! Mijn oudste nodigt mij nu zelfs uit naar festivals”, en “Het is altijd ‘verlies jezelf niet in het moederschap’, tot je effectief je leven blijft leiden. Trek je niets aan van die reacties, je doet het geweldig”, lezen we ook tussen de reacties.

Natuurlijke functie

Tayah was geschokt door sommige reacties en plaatste daarom een vervolgvideo op TikTok. “Ik wilde tonen dat je als moeder nog altijd plezier kunt maken en niet je hele identiteit hoeft op te geven. Mensen seksualiseren het vrouwelijk lichaam, terwijl borstvoeding gewoon een natuurlijke functie is. Veel mensen trokken ook verkeerde conclusies omdat ze dachten dat mijn dochter een pasgeboren baby was”, klinkt het. Ondanks de kritiek laat Tayah zich niet ontmoedigen. “Ik neem haar in de toekomst zeker nog mee naar festivals”, besluit ze.

#FestivalLifeB#BreastfeedingMamaW#WomenSupportingWomen ♬ original sound – Ettienne @ettienne.mp3 Our first festival together 💜 The weather was determined to test us. Rain, more rain and then just for variety… even more rain 😂 But honestly? We had the best time. Little one danced, people smiled, music was everywhere and somehow the rain became part of the adventure. Definitely not the last festival for this little team 🥹✨ #M #MotherhoodJourney

#motherhoodunfiltered #parentingtok #opiniontok #womensupportingwomen ♬ original sound – Ettienne @ettienne.mp3 Replying to @tomo1 Throwing around Care and Social Services because you disagree with a mum dancing with her toddler at a festival is genuinely wild to me. We’re talking about a happy, healthy child spending time with her parents, listening to music and having fun. This is the internet, sure. But I think people need to remember there are real families on the other side of these comments. Disagree if you want. That’s fine. But casually suggesting intervention from social services over something this trivial is CRAZY behaviour. #mumlifeuk

Foto: TikTok