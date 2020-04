Als ondernemer moet je vandaag de dag creatief zijn. Een mooi voorbeeld is de bakkerij Margriet in het Nederlandse Gorinchem. Nu je niet zomaar bij je vrienden of familie op bezoek mag komen, heeft bakker Margriet Bouman er niets beters op gevonden dan een appeltaart te bakken die netjes in de brievenbus past.

Is je beste vriendin jarig en mag je door de lockdownmaatregelen niet op bezoek? Nederlanders kunnen voortaan wel een heerlijke appeltaart laten leveren in de brievenbus. Oma’s brievenbus appeltaart weegt immers maar 750 gram en past perfect in een postpakketje.

Nu opa Dirk (86) en oma Lenie (84) Bouman in quarantaine moeten en niet kunnen helpen in de bakkerij, helpen ze thuis mee met het schillen van appels.

Het bericht Brievenbustaart is groot succes in Nederland verscheen eerst op Metro.