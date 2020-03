Er doen al heel wat complottheorieën de ronde over het coronavirus, de ene al gekker dan de andere. Nu gaan complotdenker wereldwijd helemaal los op een boek uit 1981. De reden? In het boek wordt geschreven over een dodelijk virus afkomstig uit Wuhan.

In 1981 bracht schrijver Dean Koontz het boek Eyes of Darkness uit. Het gaat over een dodelijk virus, gemaakt in een biomedisch lab nabij Wuhan, China. Het virus kon alleen overleven in mensen, verspreidde zich razendsnel en was ontzettend dodelijk. Als nam had de ziekte ‘Wuhan-400’.

Door de mens gecreëerd

Complotdenkers over gans de planeet dénken nu dat Dean Koontz het ontstaan van het huidige coronavirus toen al voorspeld heeft. Het sluit ook precies aan bij die andere complottheorie: dat het virus door de wereldmachten ontwikkeld is als wapen tegen de mensheid. In het boek is het wapen namelijk door mensenhanden gemaakt.

Vleermuizen

Die laatste theorie lijkt alvast niet meteen plausibel. Covid-19 is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van vleermuizen. En dat is gelukkig niet het enige verschil tussen het virus in Eyes of Darkness en het coronavirus. het virus uit het boek is 100% dodelijk en heette bovendien tot 1989 ‘Gorki-400’ (verwijzing naar de Russen). Pas na de Koude Oorlog werd de naam gewijzigd in ‘ Wuhan-400’.

