Het droomhuis waar je jaren naar zoekt en op een gelukkige dag dan uiteindelijk toch vindt, kan na aankoop toch heel wat meer mankementen vertonen dan gedacht. Bij een Amerikaanse vrouw waren er geen gebreken, maar echter dingen te veel aanwezig in haar pas aangekochte woning.

De nieuwe eigenares van een woning in Maryland, de Verenigde Staten, kocht een huis op een veiling, maar ontdekte pas afgelopen weekend dat er ook aspecten waren waar ze niet voor had getekend. Ze deed een akelige ontdekking: het lijk van de vorige bewoonster lag nog in het huis.

Gehandicapt

Hoe lang het lijk van de 39-jarige vrouw al in het huis lag te vergaan, is volgens NBC Washington niet bekend. Het zou volgens de lokale politie echter wel niet om kwaad opzet gaan. Een buurman vertelde aan de nieuwsdienst dat de vrouw (mentaal) gehandicapt was. “Ze had hulp nodig bij verschillende taken en kon de dingen niet verwerken zoals een volwassene, hoewel ze wel volwassen was”, aldus de man. Volgens hem woonde haar grootmoeder lange tijd bij haar in, maar stierf ze een jaar geleden. Vanaf dan kreeg de gehandicapte vrouw een verpleegster, maar die was blijkbaar maanden geleden al gestopt met langskomen.

“We dachten dat ze verhuisd was”

“Toen haar grootmoeder stierf, gingen we soms kijken of alles oké was – of ze eten had, vervoer naar de supermarkt, zo van die dingen”, zei de buurman. Toen de vrouw geen bezoek meer kreeg, gingen de buren er echter vanuit dat ze verhuisd was. Het huis werd geveild en de gas- en elektriciteitsvoorziening werd afgesloten. “Als we hadden geweten dat ze er nog woonde, hadden we tenminste op de deur geklopt om te vragen of alles oké was”, sloot de buurman af.

