Spotify heeft een patent gekregen op een technologie waarmee de stemmen van hun gebruikers kunnen analyseren. Zo zullen ze muziek kunnen suggereren op basis van je emotionele toestand, geslacht, leeftijd of accent.

Muziekstreamingplatform Spotify heeft onlangs een patent gekregen op een technologie waarmee ze de stemmen van hun gebruikers kunnen analyseren. Met behulp van de spraakherkenningstechnologie zouden ze zo in staat zijn om observaties te doen over de omgeving en emoties van hun gebruikers. Die informatie zou vervolgens helpen om muzieksuggesties te doen.

Emoties

Volgens Spotify is het gebruikelijk dat een streamingdienst functies bevat die gebruikers gepersonaliseerde aanbevelingen geeft. Maar de huidige aanpak zou niet volstaan, omdat gebruikers nu nog zelf de vragen moeten beantwoorden over hun leeftijd, geslacht en favoriete band. De nieuwe technologie met spraakherkenning zou basisinformatie over gebruikers, zoals hun leeftijd en geslacht, kunnen achterhalen. Daarbovenop zou ze ook contextuele aanwijzingen kunnen volgen zoals de intonatie en het ritme van de spraak van de gebruiker. Op die manier kan Spotify er dan achter komen of je je blij, boos of neutraal voelt.

De resultaten zouden worden gecombineerd met andere informatie – waaronder de eerder afgespeelde nummers van een gebruiker en de muzieksmaak van hun vrienden – om aanbevelingen te verbeteren.

Technische innovaties

De spraakherkenningstechnologie is een van de vele technologische innovaties die Spotify het afgelopen jaar heeft gepatenteerd. In september kreeg de streamingdienst nog het patent op een karaoke-achtige functie die mensen in staat stelt een muziektrack te overlappen met hun eigen stem. Eerder deze week kreeg Spotify ook de toestemming voor een selectietechnologie die muziek kiest op basis van je cadans en waarbij het tempo van je muziek dus wordt afstemt op je loopsnelheid.

Privacy

In de aanvraag van hun patent maakte Spotify duidelijk dat ze weten dat deze nieuwe technologie op vlak van privacy gevoelig zou kunnen liggen. “We erkennen dat iemands digitale geschiedenis buitengewoon persoonlijk en gevoelig is. Toekomstige toepassingen die ethische normen voor het gebruik van gegevens schenden en die niet transparant zijn over de privacy van onze gebruikers wijzen we af”, klinkt het.

Vanaf wanneer de nieuwe technologie ingezet zal worden, is voorlopig nog niet duidelijk.

