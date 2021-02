De Koninklijke Burgers’ Zoo in het Nederlandse Arnhem haalt vijftien zwartvoetpinguïns naar binnen vanwege langdurige kou in combinatie met stevige nachtvorst. “Het is een hardnekkig misverstand dat alle pinguïnsoorten in het wild in de kou zouden leven”, klinkt het.

Wilde Zwartvoetpinguïns leven langs de kusten van Zuid-Afrika en Namibië en zijn deze huidige extreme winterse omstandigheden van nature niet gewend. “Het dierenpark heeft vijftien jonge en andere partnerloze zwartvoetpinguïns gevangen om ze elders in het park voor een warme kachel te zetten”, meldt de zoo.

Geen rotshol

“De vijftien dieren waar het om gaat, hebben geen eigen rotshol ter beschikking. In de kolonie zwartvoetpinguïns vormen de volwassen vogels in principe paartjes voor het leven, die gezamenlijk broeden in een rotshol en dit ook verdedigen richting nieuwkomers. Jonge en andere partnerloze dieren hebben meestal wat geduld nodig eer ze erin slagen een eigen partner én rotshol te bemachtigen. Aangezien langdurige kou in combinatie met stevige nachtvorst wordt voorspeld, haalt Burgers’ Zoo de vijftien jonge en partnerloze vogels uit voorzorg naar binnen.”

