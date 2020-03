Verbazing zondagavond in de Nederlandse talkshow Op1. Huisarts Carin Littooij vertelde daarin doodleuk dat ze de afgelopen positief had getest op het coronavirus. Nochtans had ze de presentator en de andere gasten daarvan niet op voorhand ingelicht.

De mensen die zondagavond naar de uitzending van de Nederlandse talkshow Op1 hebben gekeken, waren getuige van een verrassing van formaat. Een van de gasten die avond was de huisarts Carin Littooij. Zij vertelde eerst over haar man die ziek was geworden en nadien positief testte op het coronavirus. “Nou leef ik samen met mijn echtgenoot en dacht ik dinsdag: ik ben toch niet helemaal lekker”, aldus Littooij.

Toen kwam het grote nieuws. Littooij vertelde dat ze zich dinsdag had laten testen en positief bleek te zijn. “Ik ben dinsdag en woensdag niet lekker geweest, maar donderdag was ik weer helemaal prima.” Op de vraag of ze niet in quarantaine moest zitten, antwoordde de huisarts dat de Gemeentelijke Gezondheidsdienst haar had gezegd dat ze 24 uur na het eindigen van haar symptomen weer mocht gaan werken.

“Het gaat ook om de mensen die hier achter de schermen werken”

Jeroen Pauw is een van de presentatoren en wist blijkbaar niets van de besmetting van zijn gast. “Het was goed geweest als ze ons voorafgaand had ingelicht over haar situatie. Ik kan me zo voorstellen dat je als huisarts vast wel goede afwegingen kan maken op het vlak waarop zij deskundig is. Maar hiermee heeft ze een fout gemaakt”, vertelt hij in een interview met De Telegraaf.

Mocht hij zelf besmet zijn of iemand kennen in zijn dichte omgeving die positief had getest, dan zou hij naar eigen zeggen niet naar de studio komen. “Het gaat ook niet alleen om ons en om de andere gasten, maar ook om de mensen die achter de schermen werken.” Littooij liet weten dat ze de redactie op de hoogte had gebracht van haar test, maar de woordvoerder van de zender BNNVARA reageert dat ze hen enkel verteld heeft over de gezondheid van haar man.

De hele uitzending is hier te bekijken.

