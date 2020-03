Terwijl een Britse verpleegster zich uit de naad werkt om coronapatiënten te helpen, werd de achterruit van haar auto ingeslagen. Ze is niet de enige zorgmedewerker die dit in volle coronacrisis meemaakte.

Hollie Coates werkte gisteren haar shift als verpleegster af in het James Cook ziekenhuis in Middlesbrough, een stad in Noordoost-Engeland. Toen ze buitenkwam, zag ze dat de achterruit van haar wagen was ingeslagen. Ze deelde enkele foto’s op Facebook. “Nadat ik mijn shift had afgerond, zag ik dat mijn achterruit was ingeslagen. Ik wil alle medewerkers waarschuwen dat ze best opletten waar ze parkeren. Dit is behoorlijk verontrustend in een tijd waarin we ons volledig moeten geven en overuren kloppen om dit levensbedreigende virus te bestrijden”, schrijft ze op Facebook. Gelukkig vond ze iemand die haar achterruit gratis wilde repareren.

“Laatste wat we nodig hebben”

Ook een dokter van het King’s Cross ziekenhuis in de Schotse stad Dundee trof zijn Volvo V40 na zijn werk aan met een ingeslagen zijruit. Op hetzelfde moment was ook de auto van een verpleegster beschadigd. “We zijn enorm druk bezig om het coronavirus tegen te gaan en dit is echt het laatste wat we nodig hebben. De ruit aan de passagierskant was volledig kapot, hoewel er niets uit mijn wagen gestolen was. Het is ontstellend dat iemand zich hiermee bezighoudt, en al zeker in deze tijd”, vertelde hij aan Daily Mail.

